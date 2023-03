Aktivisten brachten Transparent an Wiener Rathaus an

Mittwochvormittag entrollten Klima-Aktivisten der Gruppe "Klimagerechtigkeit Kassel" ein Transparent mit der Aufschrift "Stop Gas, Stop NeoCO2lonialism" am Wiener Rathaus.

Klima-Aktivisten entrollten am Wiener Rathaus ein Transparent. Der dritte Tag der vom Energy Council ausgerichteten Konferenz steht unter dem Motto Wasserstoff. Die Kritiker der Gaskonferenz sprechen in Zusammenhang damit jedoch von einem "Feigenblatt".

Klima-Aktivisten entrollten Transparent auf Wiener Rathaus

"Die Idee fossiles Gas in Zukunft einfach durch Wasserstoff zu ersetzen, geht nicht auf. Die Produktion von Wasserstoff ist extrem energieaufwendig und benötigt Unmengen an grünem Strom, der nicht zur Verfügung stehen wird", sagte Greenpeace-Energie-Expertin Jasmin Duregger auf Anfrage der APA. Wasserstoff dürfe nicht als Ausrede für den Ausbau weiterer fossiler Infrastruktur verwendet werden, so Duregger.