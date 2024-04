"Aktive Mobilität": Budget seit 2019 verzwanzigfacht

Das Budget für "Aktive Mobilität" hat sich von 2019 auf 2024 von 4,3 Mio. (2019) auf 108 Mio. Euro mehr als verzwanzigfacht.

Wie es in einer Aussendung des Klimaministeriums hieß, wurde vor allem in den Ausbau der Radinfrastruktur investiert. "Damit wird die Stärkung des Radverkehrs als wichtiger Baustein hin zu einem klimafreundlichen Verkehrssystem enorm beschleunigt", hieß es in einer Aussendung.