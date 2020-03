Natürlich wird auch im Wiener Prater der St. Patrick's Day 2020 gefeiert. Unter anderem gibt es am 17. März irische Spezialitäten zu genießen und einen Sammelpass, mit dem man eine Freifahrt einlösen kann.

Ab 14 Uhr können Besucher den Sammelpass an den teilnehmenden Betrieben füllen. Wer drei Stempel gesammelt hat, kann an einem der teilnehmenden Fahrgeschäfte bis 21 Uhr eine Freifahrt einlösen.

Auch Kulinarische Aktionen zu St. Patrick's Day 2020 im Wiener Prater

Kulinarisch wird am St. Patrick's Day im Schweizerhaus ein Original Guiness Irish Stew und in The Bar ein Mojito oder Virgin Mojito angeboten. In Kolariks Luftburg gibt es zu jedem grünen Tee eine zweite Tasse gratis dazu. Die Praterschwemme serviert Irish Beer und im Stormy Sunday gibt es ein Irish Sparkling. Im Gösser Eck wird von 14. bis 22. März eine irische Woche, u.a. mit Irish Stew, irischem Kartoffelauflauf, Guinness vom Fass, verschiedenen Whiskey-Sorten sowie Irish Coffee, veranstaltet.