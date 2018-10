Aktion "Schulstartpaket": 45.000 Pakete verteilt

Verteilt wurden die Pakete zwischen Ende Juli bis Ende September in 106 Verteilstellen in ganz Österreich an mindestsicherungsbeziehende Haushalte. Heuer wurden mehr Pakete als in den Jahren davor abgeholt, so das Sozialministerium am Freitag. “Unser aller Ziel soll es sein, jedem Kind und Jugendlichen den bestmöglichsten Schulstart zu ermöglichen. Bildung darf keine Frage des Einkommens sein”, so Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ).

(APA/Red)