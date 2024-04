Aktion scharf gegen Pfusch am Bau: 377 Verstöße aufgedeckt

Die Finanzpolizei im Amt für Betrugsbekämpfung nahm vom 18. bis 24. März die Baubranche in einer europäischen Schwerpunktwoche genau unter die Lupe und stellte dabei in Österreich insgesamt 377 Vergehen fest.

Neben den dafür gelegten Anzeigen konnten mehr als 500.000 Euro an Steuerrückständen eingetrieben werden. Fünf Personen wurden festgenommen, da sie sich illegal in Österreich aufhielten, berichtete das Finanzministerium am Sonntag.

377 Verfehlungen bei Schwerpunktaktion in Österreich festgestellt

Die europaweite Schwerpunktaktion wurde auf Initiative der Europäischen Arbeitsagentur ELA ins Leben gerufen. In Österreich waren dabei insgesamt 282 Finanzpolizistinnen und Finanzpolizisten im Einsatz, die von der Polizei und weiteren Behördenvertretern unterstützt wurden. Insgesamt wurden an 228 Einsatzorten 614 Betriebe und rund 1.500 Dienstnehmer kontrolliert.

Großteil der Verstöße wegen Lohn- und Sozialdumping

Darüber hinaus wurden in 34 Fällen Anzeigen nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz gelegt, da entsprechende Bewilligungen bei Arbeitern aus Drittstaaten gefehlt haben. Zudem konnten insgesamt mehr als 500.000 Euro an ausstehenden Abgaben eingebracht werden. In acht Fällen besteht der Verdacht auf Involvierung von Scheinunternehmen in die Auftragskette, weitere Ermittlungen durch die Finanzpolizei sind hier noch im Gange. Bei einer Baustelle wurden noch vor Ort fünf Dienstnehmer festgenommen, da sie ohne Aufenthaltstitel in Österreich angetroffen wurden.