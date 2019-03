Sperrmüll wird oft einfach in den Müllraum gestellt - das ist aber illegal.

"Aktion Scharf" gegen illegalen Müll in Wiener Gemeindebauten

Matratzen, Autoreifen oder ganze Kühlschränke - was eigentlich zum Mistplatz getragen werden müsste, landet in manchen Wiener Gemeindebauten einfach im Hausmüll. Die "Aktion Scharf" will das verhindern - mit saftigen Strafen.

Mit unangekündigten Kontrollen will die Stadt Wien gegen Mistmacher in ihren Gemeindebauten vorgehen. Bei Vergehen drohen Strafen bis zu 2.000 Euro.

Ordnung ist bei größeren Gemeindebauten offenbar ein dehnbarer Begriff. Bei oft über Tausend Bewohnern pro Gemeindebau kommt auch jede Menge Müll zusammen, oft werden jedoch auch Möbel, Reifen oder Sondermüll einfach in den Müllraum oder vor das Haus abgestellt. Wenn sich die Mülldelikte häufen, gibt es ein Planquadrat, in dem die Verursacher aufgespürt werden sollen.