Aktion bei Le Burger in Wiener Neustadt: Gratis Burger für E-Auto-Besitzer

Wer zwischen dem 22. und dem 24. September in den Drive-in von Le Burger am Zehnergürtel 4 beim Fischapark in Wiener Neustadt mit einem E-Auto vorfährt, erhält einen Burger gratis. Pro Elektroauto und Tag gibt es einen Burger, solange der Vorrat reicht.

"Die Verantwortung für unsere Umwelt ist uns sehr wichtig. Als Teil der Gastronomiebranche können wir einen großen Einfluss darauf haben. Wir bei Le Burger sind daher fest davon überzeugt, dass die Zukunft der Mobilität elektrisch ist, haben selbst eine kleine Flotte an Elektroautos beschafft und möchten mit dieser Aktion einen zusätzlichen Beitrag zur Förderung der Elektromobilität leisten!", erklären die Gründer der österreichischen Burger-Manufaktur, Dr. Thomas und Sohn Lukas Tauber.

Le Burger setzt bei Burgern auf Einsparungen bei CO2 und Plastikmüll

Auch bei den Burgern setzt Le Burger auf Umweltmaßnahmen. So werden die Burger frisch vor Ort zubereitet und regionale Produkte verwendet. "Dies trägt nicht nur zur Unterstützung der lokalen Landwirtschaft bei, sondern reduziert auch den CO2-Ausstoß dank kurzer Transportwege", so Le Burger-COO Daniel Chuchlik. Le Burger setzt zudem auf umweltfreundliche Verpackungslösungen um Plastikmüll zu vermeiden.