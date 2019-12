Aktion 20.000: Nur 5 Prozent des Potenzials ausgeschöpft

Nur 5 Prozent ihres Potenzials hat die "Aktion 20.000" ausgeschöpft. Zu diesem Schluss kam eine Evaluierung im Auftrag des Sozialministeriums.

Aktion wurde 2017 ins Leben gerufen

Die Aktion war im Juli 2017 von der damaligen SPÖ-ÖVP-Regierung ins Leben gerufen worden. Unter Türkis-Blau wurde sie abgeschafft - kritisiert wurden zu hohe Kosten bei fehlender Nachhaltigkeit. Im September hat der Nationalrat allerdings eine Förderung in Höhe von 50 Mio. Euro für Langzeitarbeitslose über 50 beschlossen.

Muchitsch: Aktion sei "richtig und wichtig"

Diese Zahlen zeigten, wie "richtig und wichtig" die Aktion 20.000 war, sagte SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch am Montag laut einer Aussendung. Auch die Geschäftsführerin von arbeit plus, einem österreichweiten Netzwerk von sozialen Unternehmen, hob die Bedeutung hervor: "Die Aktion 20.000 hat 'Ja' gesagt zu Menschen, die schon viel zu oft ein 'Nein' gehört haben. Neben existenzsichernder Beschäftigung durch kollektivvertraglich bezahlte Jobs, erhielten sie Unterstützung und Weiterbildung."

Genau die Hälfte der geförderten Personen war nach Auslaufen der Förderung aber wieder arbeitslos, 12,7 Prozent waren in einem "erwerbsfernen Status", darunter finden sich auch jene Personen, die im Anschluss an die Aktion in die Pension übertraten.