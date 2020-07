AK will Aus für befristete Mietverträge

Die Arbeiterkammer (AK) ortet besonders bei Altbaumieten hohe illegale Aufschläge bei befristeten Mietverträgen, die neu abgeschlossen werden - und fordert ein Ende von Befristungen außer bei privatem Eigenbedarf.

Die meisten Altbauwohnungen können nur befristet gemietet werden, und mit jedem neuen Abschluss eines Mietvertrags erhöht sich der Preis, kritisiert Thomas Ritt, Leiter der AK Kommunalpolitik und Wohnen: "Da sind wir jedes Mal mal schon im illegalen Bereich" - weil befristete Mietverträge eigentlich billiger sein müssten als unbefristete. Bei Befristungen seien 25 Prozent Abzug vom gesetzlichen Richtpreis vorgeschrieben, "aber das macht keiner", so Ritt.

60 m²-Wohnung im Schnitt um 185 Euro zu teuer

Bei neuen, befristeten Altbaumietverträgen werde im Schnitt ein unrechtmäßiger Aufschlag von rund 50 Prozent verrechnet, bei unbefristeten von 18 Prozent. Anders ausgedrückt: Bei befristeten Neu-Mietverträgen seien die unerlaubten Aufschläge 2,8-mal so hoch wie bei unbefristeten, rechnete die AK am Freitag in einer Aussendung vor.