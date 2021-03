AK warnt vor Betrugsmaschen mit Kryptowährungen

Die Arbeiterkammer rät dazu, ein genaues Auge auf Kryptoplattformen zu legen, denn viele davon sind unseriös. Vor allem bei Cold Calling oder übertriebenen Gewinnversprechen sollten die Alarmglocken schrillen.

Vorsicht bei dubiosen Anrufen zu Kryptowährungen wie Bitcoins, Ripple oder Ethereum, warnt die Arbeiterkammer (AK). "Kryptoplattformen sind unseriös, wenn sie Konsumenten mit unerwünschten Werbeanrufen - also ohne vorherige Einwilligung - belästigen. Dieses Cold Calling ist in Österreich verboten", so die Kammer. Die Anrufer würden dabei sehr hartnäckig vorgehen und sich als Fondsberater ausgeben.