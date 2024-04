AK-Wahl in Wien läuft noch bis 23. April

Kommenden Dienstag endet die AK-Wahl in Wien. Das vorläufige Wahlergebnis wird nach Auszählung der Stimmen am 24. April frühestens um 23.00 Uhr bekanntgegeben.

Der Countdown läuft: In wenigen Tagen ist mit der Auszählung und der Bekanntgabe des vorläufigen Wahlergebnisses die AK-Wahl in Wien beendet. Wer noch nicht gewählt hat, hat noch bis 23. April (Poststempel) Zeit.

Die Auszählung der Stimmen beginnt am 24. April, das vorläufige Wahlergebnis wird frühestens um 23.00 Uhr, je nach Anzahl der Stimmen, vorliegen und auf der AK-Wahl-Homepage sowie über die sozialen Medien veröffentlicht.

AK-Präsidentin Renate Anderl wird am 25. April in einer Pressekonferenz zum Wahlergebnis Stellung nehmen und ihre Schlussfolgerungen präsentieren. Das endgültige Wahlergebnis steht nach der Auszählung der Wahlkarten am Samstag, den 27. April, ca. 14.00 Uhr, fest.