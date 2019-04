Am Dienstag kann noch gewählt werden.

AK Wahl: Endspurt in Wien

Am Dienstag endet die AK Wahl in Wien. Noch kann in einigen Betrieben gewählt werden. Die Wahllokale schließen um 12 Uhr.

Um 13 Uhr startet die Auszählung der Stimmen. Ein vorläufiges Wahlergebnis wird nach Mitternacht veröffentlicht. Teilergebnisse bekanntzugeben ist verboten. Unmittelbar nach Bekanntgabe können diese Informationen auf wien.arbeiterkammer.at, unter twitter.com/arbeiterkammer sowie unter facebook.com/arbeiterkammer abgerufen werden.

Auch Briefwähler können heute noch ihre Stimme abgeben, denn es gilt das Datum des Poststempels 2. April 2019. Wer sichergehen möchte, dass seine Stimme rechtzeitig ankommt, kann die Wahlkarte bei einem geöffneten Postamt abgeben bzw. im eigens dafür eingerichteten Hauspostamt der AK Wien Wahlbehörde in der Plößlgasse 13. Dieses hat bis Mitternacht geöffnet.