Noch bis 2. April haben die Arbeitnehmer die Möglichkeit an der AK-Wahl teilzunehmen.

Noch bis 2. April haben die Arbeitnehmer die Möglichkeit an der AK-Wahl teilzunehmen. ©APA/Herbert Neubauer

Noch bis 2. April haben die Arbeitnehmer die Möglichkeit an der AK-Wahl teilzunehmen. ©APA/Herbert Neubauer

AK-Wahl 2019 in Wien auf Hochtouren: Noch bis 2. April wählen

Die AK Wahl in Wien 2019 ist in vollem Gange. Noch bis zum 2. April besteht die Möglichkeit an den Wahlen teilzunehmen.

Bereits in 4.200 Wahlorten hat die AK Wahl stattgefunden. In den kommenden Tagen werden noch weitere 2.500 Wahlorte dazukommen. Die bereits eingelangten Wahlkarten werden für die Auszählung vorbereitet. Die AK Wahl in Wien läuft noch bis zum 2. April. Wahlberechtigt sind rund 730.000 Menschen.

Die Wähler entscheiden, wer die Arbeitnehmer in den nächsten fünf Jahren im Arbeitnehmer-Parlament vertreten soll. Etwa die Hälfte der rund 730.000 Wahlberechtigten kann direkt im Betrieb wählen. In den Unternehmen wird die Stimmabgabe von fast 5.000 Kommissionsmitgliedern abgewickelt. Die AK dankt den vielen UnterstützerInnen und Unterstützern für ihren unermüdlichen Einsatz. Briefwähler können ebenfalls ihre Stimme noch bis zum 2. April (Poststempel) abgeben – das geht auch in einem der öffentlichen Wahllokale, wenn sie die persönliche Stimmabgabe bevorzugen.

In Wien gibt es neun Standorte mit öffentlichen Wahllokalen

Arbeiterkammer Wien, 1040, Prinz Eugen Straße 20-22

Beratungszentrum Nord, 1210, Prager Straße 31

Beratungszentrum West, 1160, Thaliastraße 125 A/1/1

Beratungszentrum Ost, 1220, Wagramer Straße 147/3

Beratungszentrum Süd, 1230, Liesinger Platz 1

Österreichischer Gewerkschaftsbund, 1020, Johann-Böhm-Platz 1

Allgemeines Krankenhaus, 1090, Währinger Gürtel 18-20

Medizinischen Uni Wien, 1090, Spitalgasse 23, Währinger Straße 13 a und Kin-derspitalgasse 15

Das vorläufige Wahlergebnis wird nach Auszählung der Stimmen nach Mitternacht bekanntgegeben und veröffentlicht. AK Präsidentin Renate Anderl wird in einer Pressekonferenz am 3. April das Wahlergebnis vorstellen und Ihre Schlussfolgerungen präsentieren.

Endgültige Wahlergebnis der AK-Wahl wird am 6. April feststehen Das endgültige Wahlergebnis steht nach der Auszählung der Wahlkarten mit Poststempel 2.4., die bis zum 5.4. bei der Wahlbehörde eintreffen, am Samstag, 6.4., ca. um 14:00 Uhr, fest und wird unmittelbar nach Beschluss der Hauptwahlkommission auf wien.arbeiterkammer.at/wahl, unter twitter.com/arbeiterkammer sowie unter face-book.com/arbeiterkammer zur Information bereitstehen.

Weitere Informationen rund um die AK-Wahl finden Sie Online.