AK veröffentlicht Studie zu Fluchtursachen

Wer Fluchtursachen bekämpfen will, darf nicht nur in den Herkunftsländern von Flüchtlingen suchen. Das ist das Ergebnis der neuen Studie der Arbeiterkammer Wien.

Korruption, Armut aber auch Klimawandel als Fluchtursache

Korruption und Armut in Herkunftsländern werden oft thematisiert. "Die tatsächlichen Fluchtursachen liegen tiefer, in einem ungerechten globalen System, das Armut, Hunger, Klimaerhitzung und Kriege erzeugt", wird AK-Präsidentin Renate Anderl in einer Presseaussendung zitiert. Die meisten Flüchtlinge in Europa stammen derzeit aus dem Bürgerkriegsland Syrien. Fluchtursache sei hier nicht nur der Bürgerkrieg allein, auch der menschengemachte Klimawandel trägt für die Studien-Autorinnen Sonja Buckel und Judith Kopp Verantwortung. Dürren trieben Menschen ohne Perspektive in die Städte, wo sich soziale Konflikt zuspitzten. Auch Waffenlieferungen aus Europa förderten die Auseinandersetzungen.