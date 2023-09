AK-Umfrage: Ältere skeptisch bei Arbeiten bis 65

Nach einer Umfrage der Arbeiterkammer Oberösterreich glauben nur 57 Prozent der älteren Beschäftigten über 45 Jahren, dass sie in ihrem jetzigen Beruf bis 65 arbeiten können.

Besonders gering sei der Anteil in Tourismus und Gastronomie, am Bau und in der Industrie. Auch Beschäftigte mit maximal Pflichtschulabschluss, Hilfs- und Facharbeiter sowie Beschäftigte, die Schichtdienste leisten, sind skeptisch, so AKOÖ-Präsident Andreas Stangl.