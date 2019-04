AK Preismonitor: Lebensmittel in Wien deutlich teurer als in Berlin

Ein aktueller AK Preismonitor zeigt, dass Lebensmittel in Wien um einiges teurer sind als in Berlin. Es wurden 40 preiswerte Lebensmittel verglichen und festgestellt, dass die Wiener deutlich tiefer ins Börsel greifen müssen.

Wien ist um einiges teurer als Berlin, vor allem bei Lebensmittel. Das zeigt ein aktueller AK Preismonitor, der die 40 preiswertesten Lebensmittel in insgesamt 15 Geschäften verglich (7 in Wien / 8 in Berlin). Das Ergebnis hat gezeigt, dass im Vergleich zu Berlin, die Wiener doch um einiges tiefer ins Börsel greifen müssen.

Kostete im Februar der Einkaufskorb in Berlin 78,22 Euro, so waren es in Wien 90,67 Euro. Wird die unterschiedliche Umsatzsteuer herausgerechnet, bleibt der Einkaufskorb in Wien auch netto teurer: Wien 81,99 Euro netto / Berlin 72,98 Euro netto. Allerdings hat sich der Preisunterschied zu Deutschland bereits verringert. Im Februar 2018 war der Unterschied noch 18,4 Prozent. In Berlin haben seitdem die Preise kräftiger angezogen als in Wien.