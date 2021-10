AK-Präsidentin erinnert bei Handels-KV an Corona-Stress der Mitarbeiter

Am Mittwoch betonte Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl die Leistung der Mitarbeiter in der Coronapandemie. Es sei, so die AK-Chefin, nun an der Zeit diese enormen Beiträge auch wertzuschätzen.

Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl hat am Mittwoch auf die zentrale Rolle der Mitarbeiter in der Coronapandemie hingewiesen. "Mehr als eine halbe Million Beschäftigte in österreichischen Handelsbetrieben haben in der Corona-Krise mehrfach enorme Beiträge geleistet", so Anderl.

AK-Chefin: Es sei Zeit die Leistung in der Corona-Krise wertzuschätzen

Es sei nun an der Zeit, diese Leistungen auch mit der gebührenden Wertschätzung zu versehen. Dass sich der Handel während der Coronapandemie sehr unterschiedlich entwickelt habe, wie die Arbeitgebervertreter betonen, lässt sie so nicht stehen. "Laut Branchenanalyse der Arbeiterkammer ist im ersten Halbjahr 2021, nach dem Rückgang im Vorjahr, eine ordentliche Erholung in nahezu allen Handelsbereichen zu erkennen. Die reale Umsatzsteigerung der gesamten Handelsbranche ist sogar höher als der Rückgang im 1. Halbjahr 2020", merkte die Arbeiterkammer-Chefin am Mittwoch in einer Aussendung an.

Trotz Gewinnreduktion blieben Eigenkapitalsquoten konstant

Die untersuchten Kapitalgesellschaften würden 2020 einen Umsatzrückgang von 2,33 Prozent ausweisen. Obwohl die Gewinne sich um 3,32 Prozent reduziert hätten, bleiben die Eigenkapitalquoten mit rund 36 Prozent sowie die Beschäftigtenzahlen nahezu konstant (plus 0,9 Prozent), rechnete Anderl vor. Sie führt das auf die Coronahilfen sowie die Kurzarbeitsunterstützung zurück.