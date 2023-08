AK-OÖ-Test: Viel Einsparpotenzial bei Schulsachen

Vor dem Schulbeginn hat die Arbeiterkammer Oberösterreich Schulsachen verglichen und dabei große Preisunterschiede festgestellt.

Die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich hat bei zehn Händlern im Bundesland die Preise für Schulartikel erhoben und viel Einsparpotenzial entdeckt. Ein Muster-Warenkorb für Schulanfänger liegt mit günstigen Produkten bei 71 Euro, mit Markenartikeln bei 131 Euro, so die AK in einer Presseaussendung am Mittwoch.