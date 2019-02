AK fordert Sitz der EU-Arbeitsbehörde in Wien

Die EU will eine gemeinsame europäische Arbeitsbehörde erreichten. SPÖ und Arbeiterkammer reagierten darauf äußerst positiv und fordern, dass die Behörde ihren Sitz in Wien haben soll.

EU-Arbeitsbehörde soll in Wien errichtet werden

“Der Sitz der Behörde soll in Österreich sein, weil Österreich bei der Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumping eine Vorreiterrolle spielt”, forderte AK-Präsidentin Renate Anderl am Donnerstag in einer Presseaussendung. Auch SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch machte sich für die Errichtung der Behörde in Wien stark. “Die SPÖ fordert von der Regierung, sofort einen Ministerratsbeschluss vorzulegen, in dem man diese Behörde in Wien haben will”, so Muchitsch.