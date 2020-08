AK bietet Überblick über Corona-Einreise-Verordnungen

Die AK bietet einen Online-Einreisecheck an. Dabei soll ein Überblick über die Corona-Einreise-Verordnungen angeboten werden.

Ein Online-Tool der Arbeiterkammer Wien soll raschen Überblick über die Corona-Einreise-Verordnung bieten. Diese sei in der aktuellen Fassung "sehr komplex und schwer lesbar", befand AK-Direktor Christoph Klein am Montag in einer Aussendung. Was für Einreisende gilt, erschließe sich nur nach einer aufwendigen Analyse des sogar für Juristen und Juristinnen schwer verständlichen Verordnungstextes.