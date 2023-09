Aids Hilfe Wien startet Kampagne über sexuelle Gesundheit

Die Aids Hilfe Wien startet anlässlich des Welttages der sexuellen Gesundheit am Montag die Kampagne "Lust auf Reden. Gemeinsam für sexuelle Gesundheit" und will so Tabus abbauen.

Die Kampagne der Aids Hilfe Wien beinhaltet Informationen zu sexuell übertragbaren Infektionen, Schwangerschaft und Transmännern in der gynäkologischen Praxis. Herzstück sei jedoch die Abbildung von Vulva und Klitoris. Korrekte Abbildungen dieser Art seien derzeit in keinem Medizin-Fachbuch zu finden.

Kampagne der Aids Hilfe Wien will Tabus über sexuelle Gesundheit abbauen

Ziel der Kampagne "Lust auf Reden. Gemeinsam für sexuelle Gesundheit", die neben der Informationsbroschüre Plakate, Postenkarten, die in Lokalen, Fitnessstudios und Studierendenheimen aufliegen, Social Media Posts und Spots in Wartezimmern und am Infoscreen beinhaltet, sei es Sexualität und sexuelle Gesundheit "raus aus der Tabuzone zu bringen und öffentlichkeitswirksam zum Thema zu machen", so Andrea Brunner, Geschäftsführerin der Aids Hilfe Wien.

Im Fokus der Kampagne stehe die Wissensvermittlung. Gelingen soll diese auch über Informationen auf der Kampagnenwebsite lustaufreden.at sowie in Fortbildungen und Konferenzen die sich insbesondere an Mediziner und Medizinerinnen und Gesundheitspersonal richten. So enthält die Broschüre neben Tipps, wie über sexuelle Gesundheit in der Praxis geredet werden kann auch Informationen zum sensiblen Umgang mit Transmännern in der gynäkologischen Praxis.