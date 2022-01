AHS-Quote stagniert: Wien mit höchsten Schnitt

Nach jahrelangem Anwachsen stagnierte die AHS-Quote in Österreich zuletzt bei 38 Prozent. Wien liegt mit 55 Prozent an der Spitze der Bundesländer.

AHS-Quote in Wien bei 55 Prozent

Die mit Abstand höchste AHS-Quote hat nach wie vor Wien - wobei auch diese seit Jahren bei 55 Prozent stagniert. Dahinter folgt etwas überraschend Kärnten, das als einziges Bundesland neben Wien die 40-Prozent-Marke überspringt. Im Zehn-Jahres-Vergleich seit 2010 wuchs die Quote im südlichsten Bundesland von 31 auf 42 Prozent und damit am stärksten an. Ebenfalls starke Zuwächse im Zehn-Jahres-Vergleich registrierte die Steiermark (von 29 auf 37 Prozent).

Schnitt bei 38 Prozent

Genau im Schnitt bei 38 Prozent liegt Niederösterreich (2010: 35 Prozent), knapp darunter bei 36 Prozent das Burgenland und Salzburg (2010: ebenfalls je 31 Prozent). Am wenigsten Veränderungen bei der Quote gab es in Oberösterreich, wo nach 27 Prozent im Jahr 2010 zuletzt 29 Prozent nach der Volksschule in die AHS-Unterstufe wechselten. Am geringsten sind die Übertrittsquoten in AHS nach wie vor in Tirol mit 27 Prozent (2010: 24 Prozent) und Vorarlberg mit 26 Prozent (2010: 23 Prozent).