Aggressiver, führerscheinloser Alko-Raser rammte Polizeiwagen auf rasanter Flucht durch Wien

Nachdem ein 35-Jähriger am Sonntag mit über 100 km/h im Wiener Ortsgebiet erwischt wurde, versuchte die Polizei ihn anzuhalten. Allerdings flüchtete der Alkoholisierte mit seinem Auto (mit entfremdetem Kennzeichen) und gefährdete auf der rasanten Fahrt durch Wien zahlreiche Passanten und Fahrzeuglenker. Kurz nachdem er ein Polizeiauto rammte, konnte der Mann festgenommen werden. Auch hier verhielt er sich aggressiv und versuchte die Beamten mit Tritten zu verletzen.

Zu dem Vorfall kam es gegen 2 Uhr Früh im Bereich der Spittelauer Lände. Auf der Flucht vor der Polizei lenkte der 35-jährige österreichische Staatsbürger sein Auto in Richtung Gürtel. Er fuhr dabei entgegen der Fahrtrichtung, wobei es beinahe zu einer schwerwiegenden Kollision von zwei unbeteiligten Fahrzeugen kan. Ohne Rücksicht auf Verluste fuhr der Mann bei Rotlicht über Kreuzungen, missachtete Einbahnen, etc. Es kam mehrfach zur Gefährdung von Passanten und Fahrzeuglenkern. Kurz vor seiner Anhaltung rammte der 35-Jährige einen Polizeifunkwagen, der sich in Wien-Ottakring im Bereich des Lerchenfelder Gürtels positioniert hatte, um den Flüchtenden zu stoppen.