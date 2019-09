Aggressive 18-Jährige verletzt Polizistin bei Festnahme in Wiener Innenstadt

Am Sonntagmorgen kam es zu einem Einsatz in der Steindlgasse in der Wiener Innenstadt. Eine junge Frau, die am Boden lag, verhielt sich gegenüber den Beamten aggressiv und wurde festgenommen.

Am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr wurde die Polizei in die Steindlgasse in die Wiener City gerufen. Die Beamten wurden aufgrund einer am Boden liegenden Frau (18, österreich. Stbg.) gerufen.

Augenscheinlich war die junge Frau wohl auf, verhielt sich allerdings gegenüber den Beamten äußerst aggressiv, schrie herum und ließ sich nicht beruhigen.

18-Jährige verletzte Polizistin in Wiener Innenstadt