AGES schlägt wegen asiatischer Hornisse Alarm

Nach Sichtungen der asiatischen Hornisse an der österreichisch-ungarischen Grenze warnt die AGES heimische Imker nun zur erhöhten Aufmerksamkeit. Regelmäßige 20-minütige Beobachtungen des Bienenfluges würden zum Erkennen der fremden Art ausreichen.

Die asiatische Hornisse (Vespa velutina) stellt speziell für Immenvölker eine Bedrohung dar, da sie vor allem "soziale Hautflügler" (Bienen, Wespen, Fliegen) zu ihrer bevorzugten Beute zählt.

Asiatische Hornisse macht Jagd auf Bienen

Vespa velutina gilt als tagaktiv geht während des Fluges auf Jagd. "Vor den Bienenstöcken lauert sie den heimkehrenden Bienen im Schwebflug auf." Die Gefahr für Bienenvölker wird von Experten unterschiedlich beurteilt. Es liegen jedoch Angaben vor, wonach im Spätherbst, wenn die Stärke anderer Insektenpopulationen sinke, etwa 75 Bienen pro Tag von Vespa velutina erbeutet werden könnten.

Charakteristisch für die Art seien Nester mit einem Durchmesser von 40 bis 60 Zentimetern mit seitlichem Ausgang in hohen Bäumen. Das Hornissenvolk bestehe aus durchschnittlich 6.000 Individuen, wobei nur die Königinnen überwintern.

Ausbreitung der asiatischen Hornisse in Europa

Die AGES rief am Freitag Imker dazu auf, bei Verdachtsfällen Fotos der entsprechenden Exemplare zusammen mit der entsprechenden Ortsangabe an bienen@ages.at zu schicken. "Eventuelle Positiv-Meldungen werden an die entsprechenden Landesbehörden weitergeleitet", hieß es. Vom Fang oder der Tötung der Tiere, rät die AGES dagegen ab, da Verwechslungen möglich seien.

Die asiatische Hornisse wurde im Jahr 2004 aus Südostasien in Frankreich eingeschleppt und hat sich seit 2015 bereits in weiten Teilen Frankreichs, sowie in Portugal, Spanien, Italien und in Deutschland ausgebreitet. 2016 erreichte sie die Kanalinseln und Großbritannien. 2017 wurde eine fortpflanzungsfähige Königin in der Schweiz registriert. "Eine Verbreitung wird für ganz Europa bis Südskandinavien möglich gehalten. Es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, wann sie Österreich erreicht", warnte die AGES.

Asiatische Hornisse gegenüber Menschen friedlich

Zwar seien allergische Reaktionen möglich, insgesamt sei die asiatische Hornisse jedoch genauso ungefährlich wie die heimische Art (Vespa cabro). "Beide Arten verhalten sich friedlich und greifen Menschen normalerweise nur bei Bedrohung an. Besonders beunruhigend wirkt der geräuschvolle Flug", hieß es.

Nach den Sichtungen an der Grenze zu Österreich am Dienstag führt das ungarische naturhistorische Museum Untersuchungen der gefundenen Exemplare zur Verifikation durch. Zuvor war bereits Bild- und Videomaterial in Facebook-Gruppen publiziert worden.