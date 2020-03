"AGES Infoline": Anlaufstelle für Fragen und Beruhigung

Derzeit herrscht Hochbetrieb bei der "AGES Infoline". Bei der Hotline kann man sich informieren und beruhigen lassen.

Donnerstagfrüh hat bei der "AGES Infoline" in Wien Hochbetrieb geherrscht. Das nicht nur an den Telefonen, an denen die anrufende Bevölkerung in Coronavirus-Fragen informiert und allenfalls beruhigt wird. Diesmal wurden die Callcenter-Agenten vom Minister-Trio Rudolf Anschober, Klaudia Tanner und Karl Nehammer und Medienvertretern im Schlepptau bei ihrer Arbeit beobachtet und befragt.

AGES Infoline als Erster Ansprechpartner

Verteidigungsministerin Tanner (ÖVP) hob dabei hervor, dass das Bundesheer etliche Soldaten für diese Informationsschiene stellt. "Sie zeigen besondere Einsatzbereitschaft. Die 'AGES Infoline' ist der erste Ansprechpunkt, der erste Anknüpfungspunkt, wo die Österreicherinnen und Österreicher mit ihren Sorgen kommen." Es sei das Wichtigste, mitzuteilen, was man gemeinsam tun könne, um das Coronavirus einzudämmen, so die 49-Jährige.

Gesundheitsminister Anschober (Grüne) erfuhr in seinen Gesprächen mit den von Innen- und Verteidigungsministerium sowie vom "Team Österreich" des Roten Kreuzes gestellten AGES-Mitarbeitern, dass am Mittwoch an die 18.000 Anrufe eingegangen seien. "Wir haben hier einen ganz zentralen Punkt der Informationsarbeit in Österreich, was die Corona-Krise betrifft", führte der 59-Jährige aus.