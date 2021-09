Afghanistan-Workshop geht in Wien über die Bühne

Karl Nehammer möchte sich am Dienstag und Mittwoch mit dem Machtwechsel in Afghanistan sowie eventuell davon verursachten Sicherheits- und Migrationsherausforderungen befassen - und zwar im Zuge eines internationalen Workshops.

An der Veranstaltung in Wien sollen unter anderem "interessierte und engagierte" EU-Mitgliedstaaten und andere relevante Partner zu Afghanistan teilnehmen, hieß es am Dienstag in einer Aussendung.