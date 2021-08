Afghanistan: Nehammer will Abschiebezentren - Grüne gegen Abschiebungen

Innenminister Karl Nehammer spricht sich trotz der jüngsten Entwicklungen in Afghanistan für ein Abschiebezentrum vor Ort aus. Aus den grünen Reihen der Bundesregierung wird der Druck nach einem Abschiebestopp größer.

Innneminister Karl Nehammer (ÖVP) will beim Sonderrat der EU-Innenminister an diesem Mittwoch Abschiebezentren um Afghanistan vorschlagen. Nehammer forderte am Montag zusammen mit Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) eine gemeinsame Sondersitzung der EU-Außen- und Innenminister zu Afghanistan. "Wenn Abschiebungen aufgrund der Grenzen, die uns die europäische Menschenrechtskonvention setzt, nicht mehr möglich sind, müssen Alternativen angedacht werden", sagte Nehammer.