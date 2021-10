Ärztemangel: Popper schlägt Maßnahmen-Mix vor

Um dem Ärztemangel zu begegnen, schlägt der Simulationsforscher Niki Popper ein Bündel an Maßnahmen vor. Diese sollten regional abgestimmt sein und zeitnah wirken.

Diese Quintessenz zog Popper aus Rechenmodellen, die er im Auftrag der Ärztekammer durchgeführt hat und die er am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Vizepräsidenten der Ärztekammer und Obmann der niedergelassenen Ärzte, Johannes Steinhart, präsentierte.

Mangel an Kassenärzten entgegenwirken

Erhöhung der Studienplätze würde Problem vorerst nicht lösen

In den letzten zehn Jahren haben 22 Prozent der Personen mit inländischen Universitätsabschluss keine Turnusausbildung in Österreich begonnen. Selbst wenn man diese Zahl auf 15 Prozent senken könnte, würde dies das Problem nicht lösen, weil es mindestens 3,5 Jahre dauert bis die Ausbildung abgeschlossen ist und damit in den nächsten fünf Jahren keine Steigerung der Ärztezahl zu erwarten sei. Auch eine Erhöhung der Studienplätze würde das akute Problem jetzt nicht lösen, weil sich das erst in 15 bis 20 Jahren auswirken würde, erläuterte Popper.