Ärztemangel: Immer mehr Kassenstellen unbesetzt

Patienten müssen immer häufiger zu Wahlärzten, weil immer mehr Kassenstellen unbesetzt sind. Dabei fehlt es am häufigsten an Kinderärzten.

Mangel von Kinderärzten am größten

Am größten ist das Problem in Oberösterreich wo 28 Kassenstellen für Allgemeinmediziner und neun für Fachärzte unbesetzt sind. In Niederösterreich sind es 22 für Allgemeinmediziner und 14 für Fachärzte, in Wien 19 für Allgemeinmediziner und zehn für Fachärzte.