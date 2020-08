Ärztekammerchef will Maskenpflicht für Schüler ab zwölf Jahren

Ärztekammerchef Thomas Szekeres hat sich für eine Maskenpflicht bei älteren Schülern ausgesprochen. Er empfahl eine Maskenpflicht für Schüler ab zwölf Jahren.

Der Präsident der Ärztekammer, Thomas Szekeres, hat sich am Montag dafür ausgesprochen, in der Schule sehr wohl das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes vorzuschreiben - zumindest für größere Kids. Er empfahl die Maßnahme für Kinder ab zwölf Jahren. Ihnen sei das Tragen einer Maske zumutbar, meinte er in einer Pressekonferenz zur Wiener Gesundheitspolitik im Rathaus.