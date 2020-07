Ärztekammer warnt vor "Aut idem"-Lösung bei Medikamenten

"Aut idem" sieht vor, dass Apotheker das Recht eingeräumt wird, Patienten nicht das vom Arzt verordnete rezeptpflichtige Präparat auszuhändigen, sondern nach eigenem Ermessen ein aus ihrer Sicht gleichwertiges. Die Ärztekammer sieht darin viele Nachteile.

Die österreichische Ärztekammer hat sich am Dienstag bei einem Pressegespräch in Wien heftig gegen eine Wirkstoffverschreibung bei Medikamenten ("Aut Idem" = Latein "Oder das Gleiche", Anm.) gewandt und vor einer "Gefährdung der medikamentösen Patientenversorgung" gewarnt. Man sehe "keinerlei Nutzen, aber viele Nachteile".

Ärztekammer gegen "Aut idem"-Medikamentenversorgung

Vor allem seit Jahresbeginn haben Lieferengpässe für einige Medikamente und Wirkstoffe auch in Österreich den Ruf nach einer Aut-Idem-Lösung bzw. dem vermehrten Einsatz von Generika verstärkt. Mediziner mahnten vor Pressevertretern, die Entscheidungshoheit müsse bei ihnen bleiben. Auch Generika- und Pharmaverband sprachen sich am Dienstag in einer Aussendung gegen eine derartige Lösung aus. "Aut idem" sieht vor, dass dem Apotheker das Recht eingeräumt wird, Patienten nicht das vom Arzt verordnete rezeptpflichtige Präparat auszuhändigen, sondern nach eigenem Ermessen ein aus seiner Sicht gleichwertiges. Ursprünglich sollte dies die rasche Versorgung eines Patienten mit Medikamenten sicherstellen, auch wenn die Apotheke das im Rezept namentlich genannte Medikament gerade nicht vorrätig hatte.