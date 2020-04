Ärztekammer fordert Maskenpflicht im Gesundheitsbereich

Ärzte und Pflegepersonal sei derzeit besonders gefährdet - deshalb fordert die Österreichische Ärztekammer eine Maskenpflicht für Ärzte und Pflegepersonal.

Die Österreichische Ärztekammer will Maskenpflicht für Ärzte und Pflegepersonal. Dass sie aktuell nur in Supermärkten und öffentlichen Verkehrsmitteln gelte, sei unverständlich, hieß es am Dienstag in einer Aussendung.