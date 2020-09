Ältere sorgen für Krisen-Situationen besser vor

Finanziell gesehen waren Pensionisten weniger von der Corona-Pandemie betroffen als junge Menschen, da die ältere Generation am fleißigsten für Krisenzeiten vorgesorgt hat.

Diesen Schluss zieht die ING Bank in Wien aus einer Umfrage unter 1.000 Teilnehmern in Österreich. Ältere gehörten somit zu den berechenbarsten Bankkunden.

Corona warf Junge finanziell eher aus der Bahn als Ältere

Die Befragung in Österreich fand Ende Mai statt und war Teil einer internationalen Studie in 13 Ländern, teilte ING am Mittwoch mit. Leichtsinn sei demnach definitiv nicht das, was diese Gruppe beschreibe. Der Großteil sei vorausschauend und plane für die Zukunft - mehr als Jüngere: 89 Prozent der Befragten über 65 Jahre gaben an, gern zu planen und sich für die Zukunft vorzubereiten. "Mitunter kann dies auch ein Grund dafür sein, dass die Coronakrise sie finanziell am wenigsten aus der Bahn geworfen hat", vermuten die Studienautoren.