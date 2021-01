Adventkranz fing Feuer: Dreistöckiges Wohnhaus in Mödling wegen Brandes evakuiert

Die Feuerwehr brachte mehrere Personen bei einem Brand in einem dreistöckigen Mehrparteienwohnhaus in Sicherheit

Die Feuerwehr brachte mehrere Personen bei einem Brand in einem dreistöckigen Mehrparteienwohnhaus in Sicherheit ©Freiwillige Feuerwehr der Stadt Mödling

In der Nacht auf Dienstag kam es in Mödling zu einem Zimmerbrand in einem Mehrparteienwohnhaus. Ausgelöst wurde das Feuer von einem mit brennenden Kerzen vergessenen Adventkranz.

Wegen eines Zimmerbrandes in einem dreistöckigen Mehrparteienhaus in Mödling hat die Feuerwehr am Dienstag in den frühen Morgenstunden etwa zehn Personen in Sicherheit gebracht. Die Flammen wurden rasch gelöscht. Der Einsatz mit Unterstützung der FF Wiener Neudorf dauerte etwa zweieinhalb Stunden, berichtete die FF Mödling.

Adventkranz-Brand: Löschversuche mittels Feuerlöscher

Gegen 01:50 wurden die Bewohner einer Familie in der Schleussnerstraße, darunter auch ein Kleinkind, durch piepsende Heimrauchmelder aus dem Schlaf gerissen. Im Wohnbereich hatte sich, ausgehend von einem Adventkranz, ein Brand bereits auf Teile der Inneneinrichtung ausgebreitet. Geistesgegenwärtig wurden erste Löschversuche mittels Feuerlöscher in der verrauchten Wohnung eingeleitet und die Feuerwehr alarmiert.



Der Disponent alarmierte daraufhin die Feuerwehr Mödling um 01:53 zum Zimmerbrand in einem Mehrparteienwohnhaus. Binnen Minuten rückte Tank 1 zum Einsatzort aus, weitere Fahrzeuge folgten im Minutentakt.



Einsatz bei Brand in Mödling: Zehn Personen aus Haus gerettet

Beim Eintreffen vor Ort standen Personen auf ihren Balkonen oder kamen den Einsatzkräften durch das de facto nicht verrauchte Stiegenhaus entgegen. Während die Brandbekämpfung eingeleitet wurde, startete die Räumung des Wohnhauses. Dabei wurden ca. 10 Personen durch die Feuerwehr aus dem Wohnhaus ins Freie gebracht.



In der Erstphase wurde entschieden, aufgrund der Größe des Gebäudes, der unklaren Lage und der noch im Gebäude befindlichen Personen, die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf zum Einsatz hinzuzuziehen.

Feuer rasch unter Kontrolle gebracht