Advent im Park ab 19. November 2021 in Baden

In diesem Jahr findet Advent im Park von 19. November bis 19. Dezember statt. Im Kurpark Baden werden einen ganzen Monat lang eine Vielzahl an Ausstellern, Pop-Up Stores, regionale Gastronomie sowie einzigartige Highlights für die ganze Familie geboten!

Advent im Park im Zeichen der Nachhaltigkeit

Modern, nachhaltig und erlebnisorientiert – das zeichnet Advent im Park auch 2021 aus. Advent im Park – Baden FAIRzaubert ist ein 2019 gänzlich neu entwickeltes, modernes und vor allem nachhaltiges Adventmarkts-Konzept, das sich mit viel Gefühl und Liebe zum Detail in die Gesamtkulisse des wunderschönen Kurparks in Baden einfügt. Bei keinem anderen Adventmarkt in der Umgebung stehen Nachhaltigkeit und ein unvergessliches Familien-Erlebnis so stark im Vordergrund, wie bei Advent im Park. Bereits 2 Tage vor der großen Eröffnung, am 17. November, findet ein Soft Opening zur Einstimmung statt. Alle Hütten werden ab diesem Tag schon geöffnet sein.