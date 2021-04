Admira gewinnt Abstiegs-Derby in St. Pölten

Admira bleibt in St. Pölten nunmehr schon sieben Bundesliga-Partien unbesiegt. Die Truppe von Trainer Damir Buric landete diesmal in der NV Arena sogar einen im Abstiegskampf überaus wichtigen 1:0-Auswärtssieg.

Die Admira begann am ersten Spieltag der Qualifikationsrunde mit Luca Kronberger als Mittelstürmer, flankiert von David Atanga und Andrew Wooten. SKN-Trainer Robert Ibertsberger setzte eine Fünfer-Abwehrkette dagegen mit Daniel Drescher im Zentrum, für den es das 150. Bundesliga-Spiel seiner Karriere war. Und der 31-Jährige bekam mit seinen Nebenleuten gleich reichlich zu tun. Die erste Hälfte gehörte ausschließlich der Admira. Die erste Chance fand Andrew Wooten schon in der achten Minute vor, scheiterte aber an SKN-Keeper Christoph Riegler. Zwei Minuten danach ließ Riegler eine Corner-Flanke von David Atanga durch seine Hände gleiten und auf den Boden plumpsen und Sebastian Bauer drückte den Ball per Kopf über die Linie zur 1:0-Führung für die Admira. In der 23. Minute konnte sich Riegler wieder bei einem von Niko Datkovic abgefälschten Schuss von Marco Kadlec auszeichnen. Zehn Minuten vor der Pause setzte Kronberger noch einen Schlenzer aus spitzem Winkel an die Stange und Atanga verjuxte den Abpraller. Der SKN brachte in den ersten 45 Minuten keinen regulären Torschuss zustande, einmal köpfte Samuel Tetteh zwar ins Admira-Tor, aber klar aus dem Abseits.