Adieu Frühsommer: Wochenende verläuft trüb und regnerisch

Das Wochenende wird wohl vielerorts in Österreich ins Wasser fallen. Eine Kaltfront beendet laut ZAMG das frühsommerliches Gastspiel, die Temperaturen sinken unter 20 Grad.

Die T-Shirts können wieder eingepackt werden: Laut den Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) beendet am Wochenende eine Kaltfront das frühsommerliche Wetter.

Temperaturen sinken ab Freitag

Am Freitag überwiegt in der Osthälfte noch einmal sonniges, trockenes und sehr warmes Wetter. Den äußersten Westen erreicht hingegen bereits während des Vormittages eine Kaltfront mit Regen. Damit bricht der Föhn zusammen und der Wind dreht auf westliche Richtungen und frischt stellenweise auf. Im Tagesverlauf verlagert sich die Störung nur langsam ostwärts, an ihrer Vorderseite entwickeln sich später auch ein paar Regenschauer, bevorzugt über den Bergen auch vereinzelt Gewitter.