Achtung: Falsches Polizisten-Trio im Bezirk Baden unterwegs

Seit Ende September ist im Bezirk Baden ein Trio unterwegs, das sich als Polizeibeamte ausgibt. Sie versuchen Geld von ihren Opfern herauszulocken. Die beiden Männer und die Frau, die neun Betrugsversuche in der Bezirkshauptstadt und in Traiskirchen wagten, waren bereits drei Mal erfolgreich und erbeuteten dabei bis zu fünfstellige Beträge von ihren Opfern. Die Polizei veröffentlichte am Montag Phantombilder der Verdächtigen und bittet um Hinweise.

Das Trio gab stets an, dass die Gebäude der potenziellen Opfer auf einer Liste mit Einbruchsobjekten stehen würden bzw. die Personen selbst als Ziele für bevorstehende Diebstähle ausgewählt worden seien. Um für entsprechenden Polizeischutz zu sorgen, verlangten die unechten Beamten in der Folge Bargeld. Dabei verwendeten die Verdächtigen gefälschte Dienstausweise. Drei Personen gingen der Masche auf den Leim, ausgehändigt wurden Bargeldbeträge in niedriger vierstelliger bis niedriger fünfstelliger Höhe.

Weitere Opfer und Zeugen wurden am Montag gebeten, sich mit der Exekutive in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Traiskirchen (Tel.: 059133-3313) entgegengenommen.