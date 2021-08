Acht Österreicher in Italien in Seenot geraten

Regen und Gewitter gab es auch in der Region Friaul-Julisch Venetien, nicht weit von Kärnten entfernt. Die Küstenwache der dortigen Hafenstadt Monfalcone musste einem Boot helfen, auf dem sich acht Österreicher befanden.

Es war am Dienstag an der Mündung des Flusses Tagliamento in Schwierigkeiten geraten.