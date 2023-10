Acht junge Hunde illegal transportiert: Gerettet

Nördlich von Graz ist der Polizei ein illegaler Junghundetransport ins Netz gegeangen, einer Streife ist ein auffälliger Wagen mit Anhänger aufgefallen.

Illegaler Junghundetransport wurde nördlich von Graz entdeckt

Der Transporter war bereits am 1. Oktober von der Polizei entdeckt worden, der Aktive Tierschutz machte am Dienstag in einer Aussendung darauf aufmerksam: "Es ist wohl eines der grausamsten Geschäfte auf dem Rücken wehrloser Tiere." Es besteht der Verdacht, dass die Vierbeiner gezüchtet wurden, um dann in Spanien verkauft zu werden. Dabei werde den künftigen Besitzern das Gefühl vermittelt, dass sie etwas Gutes getan haben, weil sie einem "armen Hund aus dem Ausland" oder aus einer Tötungsstation ein Zuhause schenken.