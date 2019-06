Acht Feuerwehren im Einsatz: Brand in Müllentsorgungsfirma

Freitagabend kam es zu einem Brand bei einer Müllentsorgungsfirma im Bezirk Korneuburg. Der Grund für den Brand war vorerst unklar.

Zu einem Brand auf dem Areal eines Müllentsorgungsunternehmens in Hagenbrunn (Bezirk Korneuburg) sind am Freitagabend acht Feuerwehren ausgerückt. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich war in einer offenen Halle ein größerer Restmüllhaufen aus vorerst ungeklärter Ursache in Flammen gestanden. Es habe starke Rauchentwicklung gegeben.