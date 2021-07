Abu Dhabis Kronprinz am Donnerstag in Wien

Bundeskanzler Sebastian Kurz empfängt am Donnerstag Scheich Mohammed bin Zayed Al-Nahyan in Wien. Der Kronprinz Abu Dhabis ist zu einem Arbeitsgespräch im Land.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) empfängt am Donnerstag den Kronprinzen von Abu Dhabi, Scheich Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, zu einem offiziellen Besuch in Wien. Neben einem Arbeitsgespräch ist dabei auch die Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung zwischen Österreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten geplant, wie der Bundespressedienst am Dienstag mitteilte.