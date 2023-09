Abtreibungen: Disoski ortet "beschämenden Zustand"

Die Grünen fordern, dass Schwangerschaftsabbrüche auf Kosten der Krankenkasse in allen öffentlichen Spitälern ermöglicht werden.

Derzeit herrsche hier ein "beschämender Zustand", meinte die Grüne Frauenvorsitzende Meri Disoski im Interview mit der APA. In der Koalition habe man indes trotz "sehr unterschiedlicher Zugänge" von ÖVP und Grünen "längst überfällige Schritte" in der Frauenpolitik gesetzt. Das Frauenbudget soll wieder erhöht werden.

Abtreibungen: Gute Versorgungsmöglichkeiten nur in Wien

Gute Versorgungsmöglichkeiten gebe es bei Schwangerschaftsabbrüchen in Österreich nur in Wien. Doch nicht nur bei der Versorgung meldete Disoski Kritik an: "Reaktionär" sei etwa eine geplante Kampagne in Salzburg, die Adoption als Alternative zum Abbruch propagieren solle. Für einen "Dammbruch" habe auch die SPÖ als Teil der Landesregierung in Tirol gesorgt - dort soll ein Register eingeführt werden, mit dem etwa Motive über Abtreibungen erhoben werden sollen. "Das Motiv ist, eine ungewollte Schwangerschaft abbrechen zu wollen", sagte Disoski, "mehr hat weder den Staat noch sonst jemanden zu interessieren." Im Burgenland gebe es in keinem Spital eine Möglichkeit für einen Schwangerschaftsabbruch. SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil könne dafür "mit einem Federstrich Sorge tragen".