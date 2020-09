Abseits von Sisi, Sachertorte & Co.: Shades Tours zeigt die Schattenseiten von Wien

Wien bietet nicht nur Stephansdom, Sachertorte und Fiaker. Es gibt auch einige Schattenseite zu sehen. Bei den "Shades Touren" geht es um Themen wie Obdachlosigkeit, Armut, Flucht und Drogen - und wo sie in Wien zu finden sind. VIENNA.at hat mit Gründerin Perrine Schober gesprochen.

In Wien gibt es nicht nur Sisi, die Hofburg und den Stephansdom zu sehen. Nein, in Wien werden auch die Themen Armut und Obdachlosigkeit, Sucht und Drogen sowie Flucht und Integration thematisiert. Und das im Zuge von ganz besonderen Stadtführungen.

Obdachlose führen durch die Wiener Innenstadt

Perrine Schober rief 2016 die Shades Tours in Wien ins Leben. Dabei sollten sozialpolitische, heikle, polarisierende Themen behandelt werden. "Und wenn wir über diese heiklen Themen sprechen, wer könnte das dann nicht besser als Betroffene?", so Perrine Schober. Zwar mag es nicht immer einfach sein, sich mit einem harten Thema auseinanderzusetzen, wenn man auch zwei Stunden stattdessen im Biergarten sitzen könnte, doch das Interesse an den Touren ist groß.