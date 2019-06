Abschnittsweise Sperre der Tullnerfelder Bahn in NÖ

Von 29. Juni bis 1. September wird die Tullnerfelder Bahn wegen Gleiserneuerungsarbeiten abschnittsweise gesperrt. Hier alle Infos dazu.

Die Tullnerfelder Bahn wird zwischen St. Pölten und Herzogenburg vom nächsten Samstag an bis zum 1. September gesperrt. Es werden neue Gleise verlegt, teilten die ÖBB am Montag in einer Aussendung mit. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Die Gesamtinvestitionen belaufen sich Unternehmensangaben zufolge auf rund 12,5 Millionen Euro.