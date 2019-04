Abschluss der EU-Ratspräsidentschaft: Rund 50 Parlamentspräsidenten kommen nach Wien

Die europäischen Parlamentspräsidenten tagen am Montag und Dienstag in Wien. 50Parlamentschefs wurden eingeladen.

Montag und Dienstag tagen die europäischen Parlamentspräsidenten in Wien. 50 Parlamentschefs waren eingeladen. Zugesagt haben u.a. die irische EU-Parlamentsvize Mairead McGuinness und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU). Insgesamt werden 47 Parlamentspräsidenten aus 36 Ländern erwartet, hieß es am Freitag bei einer Pressekonferenz von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) in Wien.