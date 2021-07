Abschied beim ORF: Martina Rupp geht in Pension

Am Dienstag feiert ORF-Moderatorin Martina Rupp ihren 60. Geburtstag und verabschiedet sich fast pünktlich dazu in die Pension. Am Sonntag moderierte sie zum letzten Mal "Guten Morgen am Sonntag" auf Ö3.

Fast 42 Jahre zuvor hatte sie ihre ORF-Karriere gestartet, als sie 1979 als 18-Jährige die Ö3-Jugendsendung "ZickZack" präsentierte und bald darauf mit Redaktion, Regie und Musikauswahl der Sendung betraut wurde.

Martina Rupps Stationen beim ORF

Nach Stationen bei "Treffpunkt Ö3", dem "Ö3 Wecker" und "Ö3 Freizeichen" in den frühen 80er-Jahren, moderierte die am 27. Juli 1961 geborene Wienerin bald die Spielshow "Superflip". Ende der 90er-Jahre präsentierte sie an der Seite von Peter Rapp die Hauptabendshow "Champion". 2001 wurde sie als beliebteste Magazinmoderatorin mit der Romy auszeichnet.

Letzte Ö3-Sendung "Frühstück bei mir" am Sonntag