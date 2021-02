Abschiebungen nach Afghanistan: Kritik ist groß

Allen menschenrechtlichen Bedenken zum Trotz: Österreich zieht weiter Abschiebungen von abgelehnten Asylwerbern nach Afghanistan durch. Unter ihnen sind auch Jugendliche und Kinder. Die Kritik daran ist groß.

Das VIDC , das Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation, ging wegen solcher Rückführungen in einer Studie der Frage nach, wie es den Abgeschobenen aus Österreich nach ihrer Rückkehr ergeht. Dafür wurden in Afghanistan 16 Männer befragt.