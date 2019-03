Abläufe in Gefängnissen: Neues Handbuch für den Strafvollzug erarbeitet

Mit der Novellierung des Strafvollzuggesetzes wurde von Experten nun auch ein neuen Handbuch für den Strafvollzug erstellt. 97 Seiten regulieren alle Abläufe in den Justizanstalten und soll noch in diesem Jahr seine Umsetzung finden, hieß es aus dem Justizministerium.

Die alte Vollzugsordnung, die zum Teil noch aus den 1980er-Jahren stammte, galt es dringend zu überarbeiten. Drei Jahre lang wurde an dem Papier gearbeitet. In den Erstellungsprozess waren Anstaltsleiter, Vollzugsleiter, Wirtschaftsleiter, Leiter der Rechtsbüros in den Justizanstalten, Kommandanten und sonstige Vertreter aus dem Bereich der Exekutive sowie Vertreter aus dem Justizministerium involviert, sagte Ressortmediensprecherin Britta Tichy-Martin.

Am Freitag findet eine vom Zentralausschuss der Justizwache beantragte Beratung mit der Vollzugsdirektion statt, bei der auch der neue Leiter Friedrich König dabei sein wird. Am Montag folgen Gespräche mit dem Zentralausschuss der Nicht-Exekutive. “Wir sind noch nicht am Ende des Prozesses”, sagte Tichy-Martin.

Neues Vollzugshandbuch in den Gefängnissen

Das Vollzugshandbuch soll in Zukunft als Hilfestellung zur täglichen Praxis dienen und umfasst Themen wie Sicherheit, Ordnung, Personal und Kommunikation. Es orientierte sich laut Tichy-Martin an den europäischen Standards für einen modernen Strafvollzug und wurde nun an die Personalvertreter – wie gesetzlich festgelegt – geschickt. “Wir sind immer für konstruktive Gespräche bereit”, sagte Tichy-Martin und wies in der “Kronen Zeitung” publizierte Kritik zurück. Bis das Handbuch in Kraft tritt, wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, aber auf jeden Fall in diesem Jahr.